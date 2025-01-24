Konya’nın Selçuklu ilçesinde dört katlı bir bina çöktü. Olayın hemen ardından ekipler hızla bölgeye intikal ederken, ilk belirlemelere göre enkazdan iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. İçeride üç kişinin daha olabileceği ifade edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, üç savcı görevlendirildi. İşte ayrıntılar...