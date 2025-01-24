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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: KONYA'DA BİNA ÇÖKTÜ! Konya'da 4 katlı binada son durum ne? Konya çöken binada ölü ve yaralı sayısı kaç?

        Konya'da 4 katlı bina çöktü! Konya'da son durum ne?

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde yer alan dört katlı bir bina aniden çöktü. Enkaz altında insanların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Konya Valisi İbrahim Akın, enkaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalar aralıksız devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da durumu yerinde incelemek üzere Konya'ya hareket etti. İşte Konya'da son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 22:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:32
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        • 1

          Konya’nın Selçuklu ilçesinde dört katlı bir bina çöktü. Olayın hemen ardından ekipler hızla bölgeye intikal ederken, ilk belirlemelere göre enkazdan iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. İçeride üç kişinin daha olabileceği ifade edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, üç savcı görevlendirildi. İşte ayrıntılar...

        • 2

          KONYA'DA 4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

          Konya'da bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

          BAKAN YERLİKAYA, KONYA'YA HAREKET ETTİ

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da çöken bina ile ilgili olarak Konya’ya hareket etti.

        • 3

          "BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KABUL ETMEMİŞ"

          AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı "Binada 14 daire var 7 tane dükkan var. 1994'te iskan almış. Bu bina kentsel dönüşümü kabul etmemiş. İçerde 5 kişi var. İçerde vatandaş sayısının artmamasını diliyoruz. Çökme gerçekleşmeden önce binada aksilik olduğunu hissedip binada bulunanları uyarmışlar." dedi.

          Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        • 4

          EKİPLER SEVK EDİLDİ

          AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

          Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.

        • 5

          KONYA VALİSİ AKIN'DAN AÇIKLAMA

          Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

          Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanının çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi.

          SORUŞTURMA BAŞLATILDI

          Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 3 savcı görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Konya’da meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Dualarımız ve tüm çabamız, hiçbir can kaybının yaşanmaması içindir." dedi.

          "RESMİ KAYNAKLARDAN YAPILACAK AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN"

          İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.

          DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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