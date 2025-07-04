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        Haberler Müzik Konstantinos Argiros’un Harbiye biletleri tükendi

        Konstantinos Argiros, Harbiye'ye hazır

        Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros, 9 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği konsere hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:17
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        Harbiye'ye hazır
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        Yunan sanatçı Konstantinos Argiros’un İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 9 Temmuz 2025'te gerçekleştireceği konser öncesi tüm biletler tükendi. Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150'inci Yılı anısına düzenlenen konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

        TÜRKİYE’DEKİ İLK KONSERİ

        Yunanistan’da müzik listelerini alt üst eden ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Argiros, Türkiye’deki ilk konserini İstanbul’da verecek. Konser, yalnızca sanatsal bir etkinlik olmanın ötesinde kültürel bir buluşma niteliği de taşıyor.

        ARGIROS’UN MÜZİKAL YOLCULUĞU

        1986'da Atina’da dünyaya gelen Konstantinos Argiros, küçük yaşlarda müzikle tanışmış, piyano, gitar ve bouzouki gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenmiştir. Üniversite döneminde müzikoloji ve tıbbi radyoloji alanlarında eğitim alan Argiros, müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek 2008 yılında sahne hayatına adım atmıştır.

        İlk albümü 'Osa Niotho' (Hissettiklerim) ile dikkat çeken sanatçı, 'Ela Pio Konta', 'Ti Na To Kano', 'Ksimeromata', 'Athina Mou', ve 'Pagos' gibi şarkılarıyla Yunanistan’daki radyolarda uzun süre zirvede kalmıştır. 2018 yılında yayınladığı 'To Kati Parapano' adlı albümü, dört platin plak ile ödüllendirilmiştir.

        ULUSLARARASI BAŞARI VE SAHNE PERFORMANSI

        Konstantinos Argiros, kariyeri boyunca Yunanistan’ın yanı sıra Londra, Paris, Düsseldorf, New York, Melbourne, Dubai ve Johannesburg gibi şehirlerde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sanatçı, 2024 yılından itibaren uluslararası müzik sahnesinde daha aktif rol alma hedefi doğrultusunda konser programını genişletmiş ve İstanbul konserini bu sürecin önemli bir durağı olarak belirlemiştir.

        Yakın zamanda dünyaca ünlü müzik grubu Gipsy King ile düet yapan Konstantinos Argiros’un sahne performansları, müziğin yanı sıra görsel ve duygusal unsurlarla zenginleştirilmiş bir deneyim sunmaktadır. Modern ışık tasarımları, geleneksel melodiler ve güçlü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, dinleyicilerle kurduğu samimi bağ ile unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

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        #Konstantinos Argiros

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