Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Özel Zapyon Rum Okulu'nun 150'nci yılı anısına düzenlenen konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Konser öncesi şarkıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye'de dinleyicilerle buluştuğunu belirterek; "İlk defa burada konser vereceğim için çok mutluyum. Dostlarımın ve arkadaşlarımın burada olduğunu biliyordum. Bu kadar yoğun bir kitleye, bu kadar çok dosta sahip olduğumun bilincinde değildim" dedi. Argiros, konserde orkestrasıyla beraber herkesi mutlu etmek adına en iyi performanslarını sergileyeceklerini dile getirerek, konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesine ilişkin şunları kaydetti: Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu durum çok büyük ilgimi çekti. Tabii ki ilgi bekliyorduk ama bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çok büyük bir gayret göstereceğiz. Mutluluk verici bir stres içerisinde olduk. Dolayısıyla bugün burada herkes eğlencenin doruğunda çıkacak.

Konserin Özel Zapyon Rum Okulu yararına düzenlendiğini aktaran Konstantinos Argiros, her zaman yardım etmeye açık olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, Türkiye'nin müzik kültürüne geçmişten bu yana hayran olduğunu ifade ederek; "Müzik, her zaman halkları birleştirir ve bunu benimsediğimden dolayı bugün burada İstanbul'da konser veriyorum" diye konuştu.

Konserde, Konstantinos Argiros'tan önce Yunan pop şarkıcısı Afroditi Chatzimina sahne aldı. Ardından Argiros, gece yarısına kadar ara vermeden "Eleftheros", "Ti na to kano", "Elpida", "Paraskevi Proi" ve "S' Agapao Giati"nin arasında olduğu birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

Tüm seyircilere Konstantinos Argiros yazılı mendillerin hediye edildiği gecede, sanatçının tüm şarkılarına dinleyiciler mendilleriyle eşlik ederek dans etti.

Konseri izlemeye gelenler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Ziynet Sali, Nilgün Belgün ve Fadik Sevin Atasoy yer aldı.