Konserde yasak aşk skandalını patlatan Chris Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow sözcülük yaptı

Coldplay konserinde yaşanan ihanet ifşasıyla gündeme oturan teknoloji şirketi Astronomer, skandal olay sonrası ilginç bir iletişim tercihi yaptı. Şirket, Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in eski eşi, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'u 'geçici sözcü' olarak seçti. Paltrow, videosunda; “Şimdi asıl işimize dönüyoruz. Müşterilerimize çığır açan çözümler sunacağız” ifadeleriyle şirketin müşterilerine seslendi.

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Gwyneth Paltrow videoda; "Astronomer'daki 300'den fazla çalışan adına konuşmak üzere geçici olarak işe alındım" diyerek, görüntülerin viral hale gelmesinden bu yana şirketin son birkaç gündür çok sayıda soru aldığını belirtti.

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Astronomer CEO’su Andy Byron ve insan kaynakları direktörü Kristin Cabot, 17 Temmuz'da Coldplay konserinde samimi bir şekilde kameraya yakalanmış ve Byron'ın çekim yapıldığını fark ettiğinde yere çökerek saklanmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Olay üzerine Byron ve Cabot istifa etti.

2014'te ayrılan Chris Martin'in ve Gwyneth Paltrow çiftinin iki çocuğu var