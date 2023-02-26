Konser geliri depremzedelere

11 ilimizi etkileyen, 44 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmak için seferber olan ünlüler ve organizatörler destek vermeye devam ediyor. Yeniden başlayacak olan etkinliklerde elde edilecek gelir, depremzedeler için kullanılacak.

Bayhan Müzik ve Organizasyon, mart ayında Türkiye ve Almanya’da gerçekleşecek olan konserlerinin gelirlerini afet bölgesindeki insanların iyi şartlarda yaşaması için gerekli olan alanlara aktaracağını açıkladı: Afetin ilk anlarından itibaren, bölgede yaraları sarmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve bu zor günlerinde yanlarında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını birlikte saracağız. Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktaracağız. Bu dönemde hep birlikte iyileşeceğiz.