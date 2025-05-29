Konferans Ligi'nde sezonun takımı belli oldu!

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 mağlup eden Chelsea, kupaya uzandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en iyi üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı.

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İşte UEFA Konferans Ligi'nde sezonun takımı:

Kalede şampiyon Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Jorgensen yer aldı.

Savunma dörtlüsünün solunda Fiorentina'nın deneyimli sol beki Gosens yer alırken, sağında finalist Real Betis'in beki Sabaly yer aldı.

Stoper tandemini sezon başında Chelsea'ye katılan Adarabioyo ve Real Betis'in Napoli'den kiraladığı Natan oluşturdu.

Orta sahada Chelsea ve Real Betis'in orkestra şefleri Enzo Fernandes ve Isco yer alırken, ikiliye Eyüpspor'un NK Celje'de kiralık olarak top koşturan futbolcusu Seslar eşlik etti.

İleri üçlünün solunda Djurgarden'den Tokmac, sağında ise sezona damga vuran Cole Palmer yer aldı.

İleri uçta ismi sık sık Beşiktaşla anılan ve iyi bir sezon geçiren Pululu var.