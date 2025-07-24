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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde 2. eleme turunun ilk ayağı sona erdi! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 2. eleme turunun ilk ayağı sona erdi!

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. eleme turu ilk ayağında yapılan maçlarla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:12
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        Konferans Ligi'nde 2. turun ilk ayağı sona erdi!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 6 karşılaşma oynandı.

        Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, yarınki maçlarla tamamlanacak.

        Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan): 1-1

        Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan): 1-0

        Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda): 1-1

        The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg): 0-1

        Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra): 4-2

        Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova): 0-0

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