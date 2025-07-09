Traktörü çalıp 60 bine sattılar: Şüpheliler komşu çıktı
Denizli'nin Honaz ilçesinde 76 yaşındaki Remzi K.'nin traktörü çalındı. Şikâyet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Değeri 400 bin TL olduğu belirtilen traktörü 60 bin TL'ye sattıkları belirlenen şüphelilerden 2'sinin Remzi K.'nin komşuları olduğu ortaya çıktı
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Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde ikamet eden Remzi K. (76), traktörünün çalındığını fark etti.
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Yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulunması üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ve ya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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JASAT timi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 128 kamera kaydı saniye saniye incelendi. JASAT timinin çalışması sonucu gece saatlerinde meydana hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi.
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JASAT, Otoyol ve Honaz Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahısları operasyonla gözaltına aldı.
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Traktörü çalınan Remzi K.'nin komşusu olan Hamza G. (28) ve Durmuş G. (36), arkadaşlarıyla birlikte çaldıkları 350 - 400 bin TL değerindeki traktörü kamyonete yükleyip Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Aşkın K.'ye (66) değerinin çok altında 60 bin Tl'ye sattıkları tespit edildi.
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Söke'ye götürülen traktörü taşıyan kamyonetin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti.
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Hırsızlar kamyonete yükledikleri traktörün fark edilmemesi için de üzerini brandayla örttükleri görüldü. Aşkın K.'ye ait depoda yapılan aramalarda çalınan traktör bulunarak Denizli'de sahibine teslim edilirken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Şüphelilerden Hamza G.'nin 14, Durmuş G.'nin 13, Durmuş İ.'nin 2 Aşkın K.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Hamza G., ve Durmuş G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Durmuş İ., ve Aşkın K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.