16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman komandolarımızdan milli sporculara selam var!
Komandolar, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla Mehmetçik'i unutmayan A Milli Takımımız, ve altın madalyalı milli sporcularımız İbrahim Çolak, Busenaz Sürmeneli başta olmak üzere madalya seremonilerinde kendilerini anan milli sporcuları andı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda komandolar, "Şampiyon olan Milli Takımımız ve milli sporcularımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve milletimize selam olsun" ifadelerini kullandı.
Türkyiye futboldan cimnastiğe, bokstan golbola kadar birçok spor branşında başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı ve Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekatı"nı yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu.
ÖNCE A MİLLİ TAKIM BAŞLATTI!
Ay-yıldızlı sporcuların Mehmetçik'e moral olması için asker selamı vermesi, önce yeşil sahada başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda önce Arnavutluk'u 1-0 yenerken ardından Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Milli futbolcular her iki maçtaki gollerin ardından asker selamı vererek Mehmetçik'i unutmadı. Diğer branşlarda başarılar elde eden sporcular da asker selamı vererek kazandıkları madalyaları Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.
İBRAHİM ÇOLAK, MADALYAYI ŞANLI ORDUMUZA ARMAĞAN ETTİ
Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olurken tarihi zafer sonrasında "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
BUSENAZ SÜRMENELİ, ASKER SELAMI GÖNDERDİ!
Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazandı ve kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
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