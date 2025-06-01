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        Haberler Gündem Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı

        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı

        Kadıköy'de bir kişinin kolyesini bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla ev hapsi cezası verilen şüpheli, sosyal medyada silah teşhiri yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:27 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:29
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        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 27 Nisan'da Caferağa Mahallesi'nde bir sokakta meydana gelen gasp olayına ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Araştırmalarda, H.F.Y'nin (17) sokak üzerinde otururken, E.B.Ö. (17) tarafından boynunda bulunan kolyesinin zorla alınarak gasbedildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şüphelinin Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta yakalandığı ifade edildi.

        SİLAH TEŞHİRİ NEDENİYLE TUTUKLANDI

        Açıklamada, yakalanan şüphelinin tahkikat işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildiği ve hakkında ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Devam eden süreçte şüpheli E.B.Ö'nün (17) sosyal medyada yapmış olduğu silah teşhiri-müstehcenlik suçundan dolayı emniyet ekiplerince tekrar yakalaması yapılmış, 29 Mayıs'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili olarak H.F.Y'nin gasbedilmesi olayında E.B.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirlenen T.M.Ş'de (16) yakalanmış, işlemlerinin ardından 1 Haziran'da adli makamlara sevk edilmiştir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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