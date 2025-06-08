Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

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Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı. Sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

İlk depremin ardından en büyükleri 4,6, 3,8 ve 4,9 olmak üzere 3 artçı deprem meydana geldi.

Yetkililer, depremin merkez üssü olan Paratebueno kasabasındaki La Europa köyünde bazı evlerin hasar gördüğünü bildirdi.

Depremde 2 kişi hafif yaralanırken, bir kara yolunda yarıklar oluştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın panikle evlerinden çıktığı yer aldı.