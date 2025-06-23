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        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı" - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı"

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 04:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 04:04
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        "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı"
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        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

        Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

        "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz. Çözümün başlangıç noktası nedir? Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Kolombiya
        #petro
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