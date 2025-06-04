Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Köln'de 20 bin kişi tahliye edildi: Savaş döneminden kalma bombalar etkisiz hale getiriliyor | Dış Haberler

        Köln'de 20 bin kişi tahliye edildi: Savaş döneminden kalma bombalar etkisiz hale getiriliyor

        Almanya'nın Köln kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bomba nedeniyle 20 bin 500 kişi tahliye edildi. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için şehir merkezinin büyük bir bölümü boşaltıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Almanya'nın Köln kentinde, tespit edilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma üç bombanın imhası öncesi 20 bini aşkın kişinin tahliyesine başlandı.

        • 2

          Tahliye bölgesi, şehir merkezinin ve tarihi kentin büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu kapsamda 58 otel, birçok müze, okul, anaokulu ve kamu binası geçici olarak kapatıldı.

        • 3

          Köln Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte 1945'ten bu yana en büyük tahliye işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

        • 4

          WDR’nin haberine göre, biri 10 tonluk, ikisi 20 tonluk olmak üzere toplam üç patlamamış bomba bulundu.

        • 5

          Bombaların tamamında çarpma tapası bulunduğu bildirildi.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Habertürk Anasayfa