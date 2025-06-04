Köln'de 20 bin kişi tahliye edildi: Savaş döneminden kalma bombalar etkisiz hale getiriliyor
Almanya'nın Köln kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bomba nedeniyle 20 bin 500 kişi tahliye edildi. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için şehir merkezinin büyük bir bölümü boşaltıldı
- 1
Almanya'nın Köln kentinde, tespit edilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma üç bombanın imhası öncesi 20 bini aşkın kişinin tahliyesine başlandı.
- 2
Tahliye bölgesi, şehir merkezinin ve tarihi kentin büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu kapsamda 58 otel, birçok müze, okul, anaokulu ve kamu binası geçici olarak kapatıldı.
- 3
Köln Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte 1945'ten bu yana en büyük tahliye işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.
-
- 4
WDR’nin haberine göre, biri 10 tonluk, ikisi 20 tonluk olmak üzere toplam üç patlamamış bomba bulundu.
- 5
Bombaların tamamında çarpma tapası bulunduğu bildirildi.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.