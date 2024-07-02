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        Haberler Bilgi Yaşam Kök maaş nedir, ne demektir? Emekli kök maaş hesabı nasıl yapılır?

        Kök maaş nedir, ne demektir? Emekli kök maaş hesaplama

        Emekli maaşı alan binlerce vatandaş kök maaşlar hakkında araştırma yapıyor. Kök maaşı bulmak için e Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor. Peki Kök maaş nedir? Emekli kök maaş hesaplama işlemi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:35
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        • 1

          Kök maaş kelime anlamı ve hesaplama işlemleri merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur 6 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Peki Kök maaş nedir? Emekli kök maaş hesaplama

        • 2

          KÖK MAAŞ NEDİR, NE DEMEK?

          Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir.

          Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

          Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.

        • 3

          EMEKLİ KÖK AYLIĞI E-DEVLET HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

          Emekli kök aylığı SSK Emekli Aylığı Hesaplama e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak çıkan sonuçlar üzerinden sorgulama yapabilirler.

          E-DEVLET 4B EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

          4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

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