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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocasıyla tartıştı, araçtan atladı! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kocasıyla tartıştı, araçtan atladı!

        Malatya'da iddiaya göre eşi ile tartışan kadın seyir halindeki araçtan atladı. Dehşet dolu anlarda refüje savrularak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi ise olay yerinden uzaklaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:11
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        Kocasıyla tartıştı, araçtan atladı!
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        Malatya'da, eşiyle tartışan bir kadın seyir halindeki araçtan kendini yola bıraktı. Refüje savrularak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi olay yerinden uzaklaştı.

        İHA'nın haberine göre olay, sabah saat 11.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İddiaya göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından seyir halindeki araçtan kendini yola atan kadın refüje savrularak yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Hastanede verdiği ilk ifadede, eşiyle tartıştığını ve bu nedenle kendisini araçtan attığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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