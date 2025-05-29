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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı

        Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönüş yapan Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:12
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        Kocaelispor, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı!
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        Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktör netleşti. Yerli ve yabancı birkaç teknik adam ile görüşen yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardı.

        İnan ile sözleşme detayları pazartesi günü görüşülecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere pazartesi günü şehrimize gelecektir."

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