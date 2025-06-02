Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Kocaelispor,Selçuk İnan'ı açıkladı! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor,Selçuk İnan'ı açıkladı!

        Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme imzalayacak. Selçuk İnan, yarın Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda kendisini yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor,Selçuk İnan'ı açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile salı günü sözleşme imzalayacak.

        Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın (salı) saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

        Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Habertürk Anasayfa