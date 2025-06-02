Kocaelispor,Selçuk İnan'ı açıkladı!
Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme imzalayacak. Selçuk İnan, yarın Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda kendisini yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile salı günü sözleşme imzalayacak.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın (salı) saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.
Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.