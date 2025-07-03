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        Haberler Spor Transfer Kocaelispor, Massadio Haidara ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Massadio Haidara ile anlaştı!

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki savunmacı Massadio Haidara ile ön sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:53
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        Kocaelispor, Massadio Haidara ile anlaştı!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara ile ön protokol imzaladığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malili futbolcu ile kulüp arasında sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        32 yaşındaki defans oyuncusu 2024-2025 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Brest'te forma giydi.

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