Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi ile ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak." ifadesi kullanıldı.

Çelikay, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nde forma giymişti.