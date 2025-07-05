Kocaelispor, Juventuslu oyuncuyla anlaştı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Juventus'ta top koşturan Belçikalı orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi konusunda İtalyan deviyle anlaşmaya vardı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda Juventus ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." ifadelerine yer verildi.

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20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geride kalan sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'te kiralık olarak forma giydi.