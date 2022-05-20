Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mandjeck'in 31 Mayıs 2022'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.

Futbolcunun, alacaklarının yarısından feragat ettiğinin aktarıldığı açıklamada, görüşmelerdeki anlayışından ötürü Mandjeck'e teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.