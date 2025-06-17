Kocaelispor, Bruno Petkovic'i açıkladı!
Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Hırvat forvet Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Kocaelispor'dan transfer açıklaması geldi.
Marmara ekibi, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Bruno Petković'in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bruno Petković, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Cuma günü şehrimize gelecektir.