Kocaelispor, Anfernee Jamal Dijksteel ile anlaştı!
Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, son olarak İngiltere Championship'te Middlesbrough forması giyen sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile anlaştı.
Kocaelispor, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da forma giyen sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesi şartıyla anlaşmaya vardı.
Dijksteel'in, sağlık kontrolleri için Kocaeli'ye geleceği belirtilen açıklamada, "Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması şartıyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" denildi.
Kocaelispor, şu ana kadar Alexandar Jovanovic, Dan Agyei, Joesph Nonge Boende, Massaido Haidara, Manuel Luis Da Silva Cafumana (Show) ve Bruno Petkovic'i renklerine bağladı.