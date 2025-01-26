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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 3 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 3 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, evinde Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Oğulcan Çağlayan (2) ve Furkan Gedik'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Kocaelispor, puanını 44'e yükseltti. 12. dakikada Emeka Friday Eze'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Pendikspor ise haftayı 30 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:01
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        Lider Kocaelispor, 2. yarıda açıldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 52 ve 84'te Oğulcan Çağlayan, 90+3. dakikada Furkan Gedik attı.

        Konuk ekipte forma giyen Emeka Friday Eze, 12. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 44'e yükseltirken, Pendikspor ise 30 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Pendikspor, evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

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