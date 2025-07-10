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        Haberler Kültür-Sanat Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Savaş ve Barış” ile Rusya’da Sahne Alacak

        Kocaeli Şehir Tiyatroları, Savaş ve Barış ile Rusya’da sahne alacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Savaş ve Barış oyunu, Rusya'da sahnelenerek sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:12
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        Kocaeli Şehir Tiyatroları, Savaş ve Barış ile Rusya'da sahne alacak
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        Rus yazar Lev Tolstoy'un aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin yaptığı Savaş ve Barış oyunu 27 Mart 2024'ten bu yana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sergileniyor.

        Oyunu izlemeye gelen Rus küratör Arthur Grigoryants'ın daveti üzerine oyun, Rusya'nın Moskova kentinde 23-27 Temmuz'da düzenlenecek Art Festival Inspiration da izleyiciyle buluşacak.

        Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, AA muhabirine, Türkiye'yi temsil etmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

        Sigalı, aldıkları davet üzerine 20 Temmuz'da Rusya'ya gideceklerini aktaran Sigalı, "Lev Tolstoy'un ünlü eseri 'Savaş ve Barış'ı ana vatanı Moskova'da oynayacağız. Orada eserimizi Türkçe ve altyazılı sahneleyeceğiz. Onlar ortaokuldan beri okudukları için eseri çok iyi biliyorlar. Bizim için heyecanlı ve değişik olan eseri Türkçe dinleyecekler. Türkçe'nin güzel retoriğinin tınısını alacaklar ve bunu Rus klasik eserle bağdaştıracaklar" diye konuştu.

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        Rus küratör Grigoryants'ın oyunu Türkiye'de izlediğini ve ardından kendilerini festivale davet ettiğini belirten Sigalı, "Festivale ilk kez Türk ekibi katılım sağlayacak. Bu, bizim sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bu festivalin açılışını yapacağız. Festival açılışları çok önemlidir. En görkemli eserler sunulur, merakla beklenir. O festival bir yıl boyunca insanlar tarafından bu sene ne izleyeceğiz diye takip edilir. Bu festivalin açılışını yapmak da bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

        Sigalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının markalaşma değerinin, evrensel boyutlara ulaştığını vurguladı.

        Oyuncu Emre Işık da "Moskova'ya gidip bu oyunu ana vatanında oynayacak olmak, çok heyecan verici" dedi.

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        #Savaş ve Barış
        #kocaeli
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