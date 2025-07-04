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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde iki doktoru bacaklarından vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki doktoru bacaklarından vurdu!

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde M.M. isimli kişi, babasının diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'yi silahla bacaklarından vurdu. Doktorlar hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:10
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        İki doktoru bacaklarından vurdu!
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        Kocaeli'nde olay, Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.M., babası M.M.'ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'ye tabanca ile ateş etti.

        İKİ DOKTOR DA BACAKLARINDAN YARALANDI

        İHA'daki habere göre E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.M.'nin kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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