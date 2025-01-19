Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
AA'nın haberine göre; Darıca ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 38 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 780 lira ele geçirildi.
"Uyuşturucu bulundurma veya kullanma" suçu kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişi serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.