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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 02:31 Güncelleme: 19.01.2025 - 02:31
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        AA'nın haberine göre; Darıca ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 38 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 780 lira ele geçirildi.

        "Uyuşturucu bulundurma veya kullanma" suçu kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişi serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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