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        Haberler Gündem Çevre Kocaeli'de sanayici suyu "geri kazanım"dan kullandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de sanayici 17 milyon metreküp suyu "geri kazanım"dan kullandı

        Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 2024'te sanayinin kullandığı yıllık 47,3 milyon metreküp suyun 17 milyon 184 bin 704'ü atık su arıtma tesislerinden karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:31
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        Kocaeli'de sanayici suyu "geri kazanım"dan kullandı
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        Su kaynaklarının hızla tükenmesi, su kıtlığı gibi sorunlar dünyada milyonlarca insanı etkileyen önemli sorunlar arasında yer alıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılmaması, iklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı gibi faktörler suyun önemini daha da artırıyor.

        Bu doğrultuda Kocaeli'de 2015 yılında hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" ile sanayinin ihtiyacı olan su, atık su arıtma tesislerinde bir dizi işlem sonrası temizlenip arıtılarak proses soğutma suyu olarak kullanıma sunuluyor.

        2015 yılından bu yana toplamda 129 milyon 813 bin 465 metreküp su geri kazandırılarak Yuvacık Barajı kapasitesinin 2,5 katı kadar tasarruf yapıldı ve içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltıldı.

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        Bu kapsamda ayrıca, 2024'te sanayinin kullandığı yıllık 47,3 milyon metreküp suyun 17 milyon 184 bin 704'ü atık su arıtma tesislerinden karşılandı.

        Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de hızlı nüfus artışı, sanayinin gelişmesi, iklim değişikliği, son yıllarda artan hava sıcaklıkları ve kuraklığın, suyun vazgeçilmez bir unsur olarak önemini daha da artırdığını söyledi.

        Her geçen gün suya ihtiyacın arttığına ancak su kaynaklarının azaldığına dikkati çeken Sağlık, bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak 2015'te arıtılmış suların ikinci kez arıtılması konusunda çalışma başlattıklarını anlattı.

        Sağlık, ilk etapta bu çalışmanın Tüpraş ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Körfez Atıksu Arıtma Tesisi'mizden çıkan, alıcı ortama deşarj edeceğimiz suyu ultraviyole sistemiyle ikinci bir arıtmadan geçirdik ve Tüpraş'a verdik. Böylece Tüpraş yılda yaklaşık 15-16 milyon ton civarında su almaya başladı. Bu yıllar içerisinde bazen azalıyor bazen artıyor ama sanayide geri kazanım suyu bilhassa soğutma suyu olarak kullanılıyor" diye konuştu.

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        Geri kazanım suyunun farklı alanlarda kullanılması konusunda da çalışmalar yaptıklarını aktaran Sağlık, diğer arıtma tesislerinde de geri dönüşüm sistemini kurarak, çıkan suyun yeşil alan sulamalarında kullanılmasını sağladıklarını bildirdi.

        Sağlık, şu anda Kocaeli genelinde yaklaşık 20 firmanın geri kazanım suyu kullandığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

        "2024'te Kocaeli'de sanayide 47,3 milyon metreküp su tüketildi. Bu 47,3 milyon metreküpün 17 milyon tonu geri dönüşüm suyu olarak kullanıldı. Bu da Yuvacık Barajı üzerindeki ve bizim bilhassa arıtmalar üzerindeki baskıyı düşürdü. Bu çalışmaların tüm Türkiye'de devam etmesi lazım. Kocaeli'de de artarak devam etmesi lazım. Şu anda kullandığımız sistem, arıtma tesisinden çıkan suyu ultraviyole hızlı kum filtrelerinden geçirerek ilgili kuruluşlara verme şeklindeydi ancak 2024 yılı içerisinde Gebze bölgemizde bilhassa Kroman Çelik ve Sarkuysan fabrikaları geri dönüşüm suyunun ileri seviyede arıtılmış halini istediler. Biz de bir çalışma yaptık ve yılda 4 milyon metreküp kapasiteli yeni seramik membran sisteminden, aslında içme suyu kalitesinde bir suyu üreteceğiz ve bu 2 firmamıza vereceğiz."

        Kapasite artışını sağlayarak Gebze'deki organize sanayi bölgelerine de bu suyu vermek istediklerini aktaran Sağlık, "Hedefimiz sanayinin tamamının suyunu geri dönüşümünden sağlamak. Yıllık 48 milyon metreküp kapasiteli kurulu geri dönüşüm tesisimiz var. Kocaeli'de sanayide 2024 yılında 47 milyon ton su kullandığını düşünürsek biz aslında hazırız. Sanayicilerimizin adım atmasını bekliyoruz. Bu konuda da sürekli görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Sağlık, Kocaeli Sanayi Odasında geri kazanım suyu konusunda sanayicilere bilgilendirme yaptığını aktararak, birkaç firmayla da irtibatta olduklarını, çalışmanın artarak süreceğini sözlerine ekledi.

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        #çevre haberleri
        #kocaeli haberleri
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        #sanayici
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