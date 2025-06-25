Kocaeli'de oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada dizi oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz'i (25) darbettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Otoyolun Gebze kesimi Sultan Orhan Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden dizi oyuncusu Akdeniz, iddiaya göre kendisini sıkıştıran hafriyat kamyonu sürücüsüyle tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akdeniz, kamyondan inen 2 kişi tarafından darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan Akdeniz'i Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.