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        Haberler Gündem Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 02:31 Güncelleme: 06.01.2025 - 02:32
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        Kazada aracın motoru yerinden çıktı
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        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.T'nin kullandığı otomobil Çenedağ Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden S.Y. idaresindeki otomobil ve E.S'nin kullandığı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kontrollerde M.T'nin alkollü olduğunu tespit etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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