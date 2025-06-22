Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de hayata umutla tutunma merkezi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de hayata umutla tutunma merkezi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdi. Bu merkez hem bir rehabilitasyon alanı hem de bireylerin hayata karıştığı bir yaşam alanı olarak planlanmış. Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 22.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hayata umutla tutunma merkezi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir yaşam hayali için Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için hayata geçirilen merkezi görme ve verilen eğitimlere de bizzat tanıklık etme fırsatı buldum.

        Şunu söylemeliyim ki; Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece bir rehabilitasyon alanı değil; bireylerin hayata karıştığı, becerilerini keşfettiği ve aidiyet duygusuyla güçlendiği bir yaşam merkezi olarak planlanmış.

        9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alan üzerinde kurulan merkez, her yaş grubundan ve her engel grubundan birey için özel olarak hayata geçirilmiş. Ayrıca eğitimden istihdama, sanattan spora, psikolojik desteğe kadar yaşamın her alanını kapsıyor.

        REKLAM

        "HAYATA UMUTLA TUTUNMA ALANI"

        Yüzlerce engelli ve ailesine hizmet eden Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan dinledim: “Gonca nasıl gülün başlangıcıysa, Engelsiz Yaşam Merkezi de hayatın çeşitli alanlarına açılan kapılar inşa ediyor. Bir kapıdan giriyorsunuz, markette alışveriş yapmayı öğrenen bir çocukla tanışıyorsunuz. Bir başka kapıdan girince kahvesini kendi yapabilen bir gencin baristalığa adım attığını görüyorsunuz. Spor, sanat, müzik, edebiyat. Her birey ‘Ben de varım’ diyor. Burası bir rehabilitasyon merkezi değil; burası hayata umutla tutunma alanı. Burası bir gonca bahçesi. Sevgiyle yapılan bu hizmetler bir gün gülistana dönüşür. Engelli bireyler kadar, onların ait olduğu aileler de bu yaşamın parçasıdır. Aileleri unutmadan, onları da bu merkezin içine dahil ederek farklılaşan bir anlayış geliştirdik.”

        ATÖLYE DENEYİMLERİ

        Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en canlı noktalarından biri de özel gereksinimli bireylerin aktif katılım sağladığı atölyeler. Özel gereksinimli bireylerin en çok vakit geçirdiği alanların başında atölyeler geliyor. Burada saç kesimi artık bir korku değil, özgüven kazandıran bir deneyime dönüşüyor. İlk kahvesini kendi elleriyle demleyen, kendi kurabiyesini pişiren bireyler, üretmenin mutluluğunu ve dolayısıyla özgüvenini yaşıyor. Market ve kasiyerlik eğitimi sayesinde alışveriş pratiği kazanıyor, kasa kullanımıyla günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmenin pratiğini yapıyorlar. Stüdyo ve içerik üretim alanında kameralar karşısına geçip kendi hikâyelerini anlatan bireyler, özgüvenle seslerini duyuruyor. Bahçecilik ve el sanatları atölyelerinde ise doğayla, renklerle ve emekle temas ederek hem duyusal gelişimlerini destekliyor hem de iç dünyalarını sanatla ifade edebiliyor.

        SANAT EĞİTİMİ

        Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler aynı zamanda sanatla, sporla ve meslek edinimiyle hayata karışıyor. Ritim, seramik, tiyatro ve resim atölyelerinde kendilerini özgürce ifade edebiliyorlar. Meslek edinme yolunda da örneğin barista, reyon görevlisi, servis elemanı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alıyor, EKPSS hazırlık kursları ve mülakat teknikleri desteğiyle “İstihdamda ben de varım” demeye hazırlanıyorlar.

        Merkezin bir diğer adımlarından biri de bünyesinde kurulan Engelsiz Diyalog Ofisi. Bu birim, hem merkezin içinde hem şehir genelinde özel bireyler ve ailelerinin talep ve önerilerini dinliyor. Geri bildirimler değerlendiriliyor.

        AİLELERE DESTEK

        Gonca, özel gereksinimli bireyleri desteklediği kadar ailelerine de destek oluyor. Merkeze çocuklarını getiren anne babalar sosyalleşiyor, tabii ailelerin arasında da bir dayanışma ağı sağlanmış oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Fatih Altaylı'ya tutuklama talebi
        Fatih Altaylı'ya tutuklama talebi
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa