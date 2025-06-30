Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında tesisin depo kısmı kullanılamaz hale geldi.
İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin depo sahasında saat 07.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri 32 araç ve 71 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında tesisin depo kısmı kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürerken yanan alan dron ile görüntülendi.