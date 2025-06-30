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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de 82 kilo metamfetamin ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi

        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde bagajına ve tabanına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:15
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        Kocaeli'de 82 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, TEM Otoyolu Kocaeli girişinde bir aracı durdurdu.

        Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında ve taban kısmında 146 paket halinde toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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