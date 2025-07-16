Kocaeli'de 115 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi
Giriş: 16.07.2025 - 02:26 Güncelleme: 16.07.2025 - 02:26
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
AA'nın haberine göre ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Ö.A'yı (46) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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