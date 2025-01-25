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        Haberler Yaşam Kleopatra Antik Havuzu, ziyaretçi girişine kapatılıyor

        Kleopatra Antik Havuzu, ziyaretçi girişine kapatılıyor

        Denizli'de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yer alan 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu, çevresindeki kaçak yapıların yıkım işlemleri için yarından itibaren ziyaretçi girişine kapatılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:29
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        Kleopatra Antik Havuzu, ziyaretçi girişine kapatılıyor
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        Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde yaz-kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

        Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, MS 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesi ile doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

        BAKANLIK YIKIM KARARI VERDİ

        Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

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        Yaz aylarında günde ortalama 2 bin 500 kişinin girdiği havuzun, çevresindeki kaçak yapıların yıkım işlemleri için yarından itibaren ziyaretçi girişine kapatılacağı bildirildi.

        Yeni yapılacak tesisler ve dinlenme alanların bitmesinin ardından havuzun tekrar ziyaretçi girişine açılacağı belirtildi.

        Yeni projenin ne zaman biteceği ise henüz açıklanmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir süre önce kaçak yapılar yıkım kararı vermişti.

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        #Kleopatra Antik Havuzu
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