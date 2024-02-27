Klasikleşmiş tatlardan olan kolay portakallı kurabiye tarifi

Kurabiye genellikle un, şeker, yumurta ve yağ gibi temel malzemelerle hazırlanan fırında pişirilerek yapılan tatlı bir yiyecektir. Birçok çeşidi olan bu kurabiyeler farklı formlarda sunulabilir. İşte, klasikleşmiş sayılabilecek tatlardan olan portakallı kurabiyenin yapılışı...