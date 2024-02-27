Klasikleşmiş tatlardan olan kolay portakallı kurabiye tarifi
Kolayca yapılan ve çok uğraştırmayan kurabiyeler, tatlı seven insanlar için iyi bir alternatif olabiliyor. İşte, sizin için hızlıca hazırlayabileceğiniz portakallı kurabiye tarifi!
- 1
Kurabiye genellikle un, şeker, yumurta ve yağ gibi temel malzemelerle hazırlanan fırında pişirilerek yapılan tatlı bir yiyecektir. Birçok çeşidi olan bu kurabiyeler farklı formlarda sunulabilir. İşte, klasikleşmiş sayılabilecek tatlardan olan portakallı kurabiyenin yapılışı...
- 2
PORTAKALLI KURABİYE
Malzemeler:
1 orta boy portakalın kabuğunun rendesi
Yarım su bardağı (120 gr) şeker
7 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı (100 gram )
1 yumurta
2 yemek kaşığı (30 ml) portakal suyu
2 su bardağı ve 3 yemek kaşığı un (250 gram)
Yarım paket kabartma tozu (5 gram)
Üzeri için:
Toz şeker
Pudra şekeri
- 3
YAPILIŞI:
Derin bir kap alın ve portakalın kabuğunu içerisine rendeleyin.
Toz şekeri de ekleyin ve portakalın kabuğuyla ezerek karıştırın.
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- 4
Tereyağını ekleyin ve mikserle çırpmaya başlayın.
Yeterince birbirine karıştığını anladığınızda içerisine yumurta kırın.
- 5
Yumurtayı da karışımla çırpmaya başlayın.
Tamamen karıştığından emin olana kadar 2-3 dakika boyunca çırpın.
- 6
Kabuğunu rendelediğiniz portakalı bir sıkacak yardımıyla sıkın ve karışımın içerisine ekleyin.
Kıvam alana kadar bir süre çırpın.
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- 7
Kıvam alan karışımınıza un ve kabartma tozunu da ekleyin.
Önce yavaşça spatula yardımıyla karıştırın daha sonra ise mikserle çırpmaya başlayın.
- 8
Yoğun bir kıvama ulaşan kurabiye hamurunuzun üzerini streç filmle sarın.
1 saat boyunca dinlendirdikten sonra hamurunuzdan parça koparın ve yuvarlak top yapın. Bu işlemi elinizdeki hamur bitene kadar tekrarlayın.
- 9
Bir kaba toz şeker, diğer bir kaba ise pudra şekeri dökün.
Yaklaşık 25 adet çıkan yuvarlak top haline getirdiğiniz hamurları önce toz şekere, daha sonra ise pudra şekerine bulayın.
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- 10
Bir tepsi alın ve üzerine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdın üzerine kurabiyelerinizi yerleştirin.
180 derece fırında 15 dakika alt üst ısıtmalı ayarda pişirin.
- 11
Pişen kurabiyelerinizi fırından çıkartın ve soğuması için bir kenara bırakın.
Soğuyan kurabiyelerinizi bir kaba alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Food Metrica
Fotoğraf kaynakları: YouTube