Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Klasik müzik ve rock'ı buluşturan ORBI CRR'de

        Klasik müzik ve rock'ı buluşturan ORBI CRR'de

        Klasik müzik eğitimi almış üç müzisyen ile soul, blues ve rock alanlarında geniş tecrübeye sahip bir sanatçıyı bir araya getiren ORBI (The Oscillating Revenge of the Background Instruments) 13 Haziran Cuma akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 02:20 Güncelleme: 09.06.2025 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        ORBI'den klasik müzik ve rock ziyafeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fagot, kontrbas, Hammond org ve perküsyonun klasik müzikte genellikle arka planda konumlandırılan karakterleri, bu kez sesin merkezine doğru ilerliyor. The Oscillating Revenge of the Background Instruments (ORBI), klasik müzik eğitimi almış üç müzisyen ile soul, blues ve rock alanlarında geniş tecrübeye sahip bir sanatçıyı bir araya getirerek, her iki müzik dünyası arasında alışılmadık ama son derece etkileyici bir ifade alanı kuruyor. Grup, 13 Haziran Cuma akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştireceği konserde, klasik müziğin geç romantik mirasını ve rock’ın çarpıcı enerjisini bir arada yorumladığı programıyla dinleyici karşısında olacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

        REKLAM
        Bram van Sambeek
        Bram van Sambeek

        Klasikten Gelen Güç, Rock’la Buluşan Dönüşüm

        ORBI üyeleri; fagotta Bram van Sambeek, kontrbasta Rick Stotijn, perküsyonda Marijn Korff de Gidts ve Hammond orgda Sven Figee’den oluşuyor. Bu dört müzisyen, gerek klasik sahnelerdeki yerleşik kimlikleri gerekse türler arası geçişlere açıklıkları sayesinde ORBI çatısı altında “chamber rock” olarak tanımlanabilecek yeni bir müzikal alan oluşturuyor. Konserde seslendirilecek düzenlemeler, hem grup üyelerinin hem de düzenlemeci Marijn van Prooijen’in imzasını taşıyor.

        Mahler’den Metallica’ya Uzanan Yeni Bir Hikâye

        ORBI’nin repertuvarı, geç romantik dönemin güçlü temsilleri arasında yer alan G. Mahler’in Totenfeier ve Urlicht bölümleriyle açılıyor. Ardından R. Wagner’in Wotan’s Abschied sahnesi ve S. Prokofiev’in Tybalt’s Death bölümüyle dramatik yapı derinleşiyor. Konserin ikinci yarısında ise repertuvar çağdaş etkilere yöneliyor. E. Morricone’nin The Ecstasy of Gold eseri, Radiohead’in Spectre ve Muse’un Unsustainable parçalarıyla sinematik ve elektronik ses dünyalarına geçiliyor. Metallica’nın Fight Fire with Fire, The Doors’un The End ve Avenged Sevenfold’un Nobody yorumları, ORBI’nin ritmik anlatımına dinamik bir karakter kazandırıyor.

        REKLAM

        Enstrümanların Sınırlarını Aşan Müziğin Peşinde

        Grubun müzikal yaklaşımı, klasik enstrümanların ses potansiyellerini yeniden düşünmeye davet eden bir anlayışla şekilleniyor. Özellikle Mahler ve Wagner’in geç romantik estetiğiyle metal ve progresif rock müziğin yapısal dramatizmini yan yana getiren bu repertuvar, hem klasik müzik dinleyicileri için yeni açılımlar hem de rock müzik dinleyicileri için farklı bir derinlik sunuyor. ORBI, bu iki alan arasında ortak bir anlatı zemini inşa ediyor.

        iTunes klasik listelerinde üst sıralarda yer alan albümleriyle dikkat çeken grup, farklı dönemlerden ve türlerden eserleri özgün düzenlemelerle bir araya getirerek kalıplara karşı düşünsel ve işitsel bir karşılık oluşturuyor.

        Konser biletleri, CRR gişesi ve Biletix’te satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #ORBI
        #klasik müzik
        #konser
        #crr
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Habertürk Anasayfa