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        Haberler Magazin KKTC'deki oteller konserleri erteledi

        KKTC'deki oteller konserleri erteledi

        KKTC'deki oteller, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle konserleri erteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:33
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        KKTC'deki oteller konserleri erteledi
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        Bolu - Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan facia sonrasında KKTC'deki oteller yaptıkları açıklamalarla konserleri ertelediklerini duyurdular. Hadise, Yaşar, Aleyna Tilki, Edis, Ayta Sözeri ve Bülent Serttaş'ın konserleri ileri tarihe alındı.

        Cem Yılmaz da 22-23 Ocak tarihli gösterilerinin 6-7 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.

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