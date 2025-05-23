Kızıyla ilişkisini kestiği iddia edilen Tom Cruise'dan Babalar Günü sorusuna tuhaf yanıt

Tom Cruise, bugün vizyona girecek yeni 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Son Hesaplaşma' için son günlerde sürekli kırmızı halılarda basının karşısına çıkıyor. Son çıkışı tuhaf bir diyaloğa neden oldu. Ünlü aksiyon yıldızına New York'taki galada Babalar Günü sorusu yöneltilince, tuhaf bir yanıt ortaya çıktı.

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Bir muhabirin, Tom Cruise'a "Babalar Günü yaklaşıyor. Sizin için ideal bir Babalar Günü nasıl olurdu?" diye sorması üzerine, ünlü oyuncu şaşkın bir ifadeyle, "Sadece eğleniyorum dostum. Filmler çekiyorum, büyük maceralara atılıyorum, harika vakit geçiriyorum" yanıtını verdi.

Tom Cruise, üç çocuğundan hiç bahsetmeden sadece film çekip, maceralara atılmasından ve harika zaman geçirmesinden bahsedince, sosyal medyada gündem oldu. Sadece film yapmasından söz etmesi, babalık yapmayı reddetmesi olarak yorumlandı.

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Özel hayatı hakkında sessiz kalmayı tercih eden Tom Cruise'un eski eşi Nicole Kidman'dan evlatlık bir oğluyla bir kızı, eski eşi Katie Holmes'tan ise biyolojik bir kızı var. Evlat edindiği çocukları artık birer yetişkin. Onlarla zaman zaman görüşse de biyolojik kızı Suri'yi tamamen terk ettiği iddiası dikkat çekici. Cruise, bu iddiayı yazan bir dergiyi 50 milyon dolarlık tazminat davası açmakla tehdit etmişti.

Tom Cruise, yıllardır kızı Suri ile yan yana görüntü vermiyor. Haziran 2024'te, Suri'nin lise mezuniyet töreninde babasının soyadını bıraktığı bildirilmişti. ABD basını, geçen yıl nisan ayında 18 yaşına giren Suri'nin, yıllardır kendisiyle görüşmeyen babasıyla son bağını da soyadını bırakak kopardığını yazmıştı. Holmes ve Cruise ikilisinin kızı, artık 'Suri Cruise' değil, 'Suri Noelle' adını kullanıyordu. Okul prodüksiyonu olan 'Head Over Heels' adlı müzikalin reklam afişinde Suri'nin bu adı kullandığı görülmüştü. Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri 7 aylıktı. Tom Cruise, geçtiğimiz günlerde Meksika galasında otomobilin üstüne çıkarak poz verdi Bebekliği ve çocukluğunun ilk yıllarında bir stil ikonu haline gelen, son moda elbiseleri, giydiği tasarımcı elinden çıkma topuklu ayakkabıları ve hatta dudağına sürülen rujuyla bir magazin yıldızına dönüşen Suri, uzun yıllardır daha gizli bir hayat yaşıyor. Suri, Scientology inancına sahip babasının dininden çok uzakta, annesinin kanatları altında bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un, kızını en son 2012’de gördüğü söyleniyor.