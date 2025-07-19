Kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Ordu'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Feride Ceren Ayazoğlu’nu (36) kurtarmaya çalışan Recep Ayazoğlu (60) da boğulma tehlikesi geçirdi. Recep Ayazoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızı Feride Ceren Ayazoğlu’nun ise tedavisi sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Feride Ceren Ayazoğlu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden babası Recep Ayazoğlu, kızını kurtarmak için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve kızı, çevredeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Baba ve kızı, sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Ayazoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Feride Ceren Ayazoğlu’nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.