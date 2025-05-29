Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünden ikinci tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünden dikkatleri üzerine çeken ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 22:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepsi senin yüzünden"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen sezon finali bölümünden dikkatleri üzerine çeken ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 103. Bölüm 2. Tanıtımı;

        REKLAM

        Yayınlanan tanıtımda Ömer, Kıvılcım’la yeğenlerini akşam yemeğinde ağarlarken Nursema’nın, Firaz’dan dilediği özür dikkat çekiyor.

        Tanıtımda, Işıl ve Koray’ın, Pembe’nin ölümü hakkında konuşmalarına şahit olan Mustafa, oğlundan af dileyerek eline silah alıyor.

        Mustafa’nın yapacaklarından endişelenen Nilay’ın yardım isterken balkondan düştüğü tanıtımda Işıl’ın organize ettiği; "Yaza Merhaba Partisi" adeta kana bulanıyor.

        REKLAM

        Elinde silahla partiye gelen Mustafa’nın önce Işıl’ı vurması ardından onu durdurmak isteyen Fatih ile arasında yaşanan arbedede silahın patlaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

        Hamile olan Kıvılcım’ın yere yığıldığı nefes kesen tanıtımda Mustafa’nın, Abdullah’ı nişan aldığında ekrana gelen silah sesiyle fenomen dizide yaşanacaklar büyük merak konusu oluyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', sezon finaliyle yarın saat 20.00’de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Habertürk Anasayfa