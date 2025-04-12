'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde zirvede

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', unutulmaz bölümüyle yine zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 12.07 izlenme oranı, 29.47 izlenme payı, AB’de; 11.36 izlenme oranı ve 30.23 izlenme payı, Total grubunda; 9.50 izlenme oranı, 23.50 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

Sosyal medyayı sallayan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 4 saat X’in TT listesinde yer alırken #Pembe ise dünya gündeminde yaklaşık 1 saat yer aldı.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 96'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"BAŞINIZ SAĞ OLSUN"

Dizinin yayınlanan bölümünde; Alev bebeği, Meri ile birlikte köşkten gönderen Pembe’nin öfkesinden Doğa da nasibini aldı. Doğa’yı günah keçisi ilan eden Pembe’nin suçlamalarına dayanamayan Doğa, Fatih’ten yardım istedi.

Öte yandan Özkan’ın profesyonel bir dolandırıcı olduğunu öğrenen Meri, zor zamanlarını Kıvılcım ve Ömer’in desteğiyle atlatmaya çalıştı. Nefes kesen bölümde Pembe, Abdullah’ın boşanmaması için Nilay’ın kurduğu oyunla kalp krizi geçirmiş numarası yaptı. Hastaneye koşan Abdullah, pişmanlığını dile getirdiğinde Pembe’nin yaptığı duygu yüklü konuşma dizinin unutulmaz anları arasına girdi.

Pembe’den ailesine kalp krizi oyunu;

Taburcu olan Pembe, Işıl’a nispet yapmak için yaş gününü otelde kutlamaya karar verdi. Kutlama öncesinde Pembe’nin, Işıl’a yaptığı sürpriz ziyaret olayların seyrini değiştirdi.

Soluk soluğa izlenen bölümde Pembe’nin “Ben ölmeden sana huzur yok, boşanmayacağım” sözleriyle çılgına dönen Işıl, yaptığı gizemli telefon konuşmasıyla geri dönüşü olmayan planını devreye soktu.

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Pembe söyledikleriyle Işıl’ı çıldırtıyor;

Herkesin bir araya geldiği doğum günü partisinde, Pembe içine zehir enjekte edilen pastayı yedikten sonra fenalaştı. Pembe’yi hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansı takip eden Abdullah, beklenmeyen bir şekilde büyük bir trafik kazası geçirdi.