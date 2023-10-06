Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Kızılcık Şerbeti Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı kimdir ve kaç yaşında?
Her Cuma günü Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti'nde dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Yiğit Kirazcı da Rüzgar karakteri ile bu akşam diziye dahil olacak. İşte, hem Yiğit Kirazcı hem de Rüzgar karakteri hakkında bilgiler...
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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam 2. sezonun 33. bölümününde diziye yeni oyuncular da katılacak. Bunlardan biri olan Yiğit Kirazcı da dizide Rüzgar karakterini canlandıracak. Peki, Kızılcık Şerbeti Rüzgar'ı oynayan Yiğit Kirazcı kimdir?
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YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?
Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde doğdu. Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi.
Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır.
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Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı.
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2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırmıştır.