'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından Şebnem Bozoklu'ya veda

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, diziye veda etti. Çekimlerin ardından sette Bozoklu için pasta kesildi.

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Ceren Karakoç, o anları sosyal medya hesabından; "Ne yazsam ona olan sevgimi anlatamayacak. Seni çok seviyorum canım" notuyla yayımladı.

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Ceren Karakoç'un ardından dizinin oyuncuları da Şebnem Bozoklu'ya şu sözlerle veda etti;

Sıla Türkoğlu: Gelip geçici şeylerin içinde bana hiç geçmeyecek bitmeyecek dostluk, ablalık, öğretmenlik yaptığın için ne kadar teşekkür etsem az... Bu benim için sadece işe veda ettiğin bir gün. Yoksa her yerdeyiz bundan sonra. Seni çok seviyorum.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç: Gönlünün sınırı olmayan biri...