Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı göz kamaştırdı! Sıla Türkoğlu'na iltifat yağdı!

        Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı göz kamaştırdı! Sıla Türkoğlu'na iltifat yağdı!

        SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozuyla göz kamaştırdı. Sevilen isme övgü dolu yorumlar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, henüz yeni sezon çekimlerinin başlamaması sebebiyle tatilin tadını çıkarıyor.

        • 2

          Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz hafta tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu, son olarak yayınladığı siyah elbiseli gönderileriyle sevenlerinden övgü dolu yorumlar aldı.

        • 3

          Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi olan Sıla Türkoğlu, siyah elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisine 348 binden fazla beğeni ve 5900'ün üzerinde yorum geldi.

        • 4

          Sıla Türkoğlu'nun pozuna sevenlerinden: "İçimiz açıldı", "Bu ne güzellik?", "Elbise çok yakışmış","Doğal bir güzelliğiniz var", "Saç ve makyaj harika görünüyor" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Sıla Türkoğlu'nun son pozu...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Habertürk Anasayfa