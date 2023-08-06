Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı göz kamaştırdı! Sıla Türkoğlu'na iltifat yağdı!
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozuyla göz kamaştırdı. Sevilen isme övgü dolu yorumlar geldi.
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SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, henüz yeni sezon çekimlerinin başlamaması sebebiyle tatilin tadını çıkarıyor.
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Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz hafta tatilde görüntülenen Sıla Türkoğlu, son olarak yayınladığı siyah elbiseli gönderileriyle sevenlerinden övgü dolu yorumlar aldı.
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Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi olan Sıla Türkoğlu, siyah elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisine 348 binden fazla beğeni ve 5900'ün üzerinde yorum geldi.
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Sıla Türkoğlu'nun pozuna sevenlerinden: "İçimiz açıldı", "Bu ne güzellik?", "Elbise çok yakışmış","Doğal bir güzelliğiniz var", "Saç ve makyaj harika görünüyor" gibi yorumlar geldi.
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İşte Sıla Türkoğlu'nun son pozu...
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