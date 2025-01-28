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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin 86'ncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin 86. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 22:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:11
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        "Fatih, aç gözünü ne olur"
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 86. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Nursema, Pembe’nin tutumuna isyan ederken Işıl ve Abdullah’ın sohbeti derinleşmeye başlıyor.

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        Ömer, aşk acısı çeken Firaz’a destek olurken Abdullah’ın, Nursema ve İlhami’yi baş başa yakalaması merak konusu oluyor.

        Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin tanıtımına karanlık adamlar tarafından tehdit edilen Fatih’in vurulması ve Doğa’nın yakarışları damga vuruyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 85. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; geçmişteki hataları tekrarlamayan Fatih’in, değişen davranışları Doğa’yı şüphelendirdi. Fatih’in kendisini kıskanmamasına inanamayan Doğa, Meri’ye dert yandı. Fatih ise Doğa’dan gizli olarak Yusuf’a verdiği emirle onu takip ettirmeye başladı.

        Sevtap‘a uygun olabilecek bir donör çıkması Ünallar’ı heyecanlandırdı fakat doktor uyumsuz olduğu haberini verdiğinde Nilay ve annesi arasında duygusal anlar yaşandı. Sevtap’a ilk kez anne diyen Nilay’ın bir böbreğini vermek istediğini söylemesi annesini şaşırttı.Kendini iyi hissetmeyen Kıvılcım, yaptırdığı tahliller sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşan Kıvılcım’ın alacağı karar merak konusu oldu.

        Nursema’nın, kalbini İlhami’ye açması beklenmeyen gelişmelere sahne oldu. İlhami’nin kendisini bir dost olarak gördüğünü söylemesi üzerine hayal kırıklığına uğrayan Nursema, yaşadıklarını Meri’ye anlattı. Bu konuşmaya kulak misafiri olan Pembe, Halime’den de Nursema’nın, İlhami’nin evine gittiğini öğrendi. Pembe ve Nursema’nın karşı karşıya geldiği bölümde kızının evlenmesine karar veren Pembe, İlhami ile konuşmaya gitti.

        Pembe’nin, İlhami ile yaptığı evlilik konuşmasına Nursema’nın şahit olması tansiyonu yükseltti. Yaşadığı üzüntüyü Firaz’la paylaşmak isteyen Nursema sürprizle karşılaştı. Duygularını daha fazla saklayamayan Firaz’ın ben sana aşığım diyerek Nursema’yı öpmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv

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