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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, 85'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, 85'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 23:55 Güncelleme: 20.01.2025 - 23:55
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        "İki koca eskittin Nursema"
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 85. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Işıl’ın Ünal ailesiyle beraber iş yapmaya başlamasıyla neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

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        Nursema, duygularını İlhami’ye itiraf ederken İlhami’nin kendisini bir dostu olarak gördüğünü söylemesiyle yıkılıyor.

        İlhami ile konuşan Pembe’nin Nursema’ya, "Sen bu adamla evlenmek istemiyor muydun?" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

        Doğa, yeni Fatih’ten oldukça memnunken Ömer ve Firaz birlikte vakit geçirmeye başlıyor.

        Tanıtımın finalinde Firaz ve Nursema’nın yakınlaşmasıyla yeni bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; yangın felaketinde ağır yaralanan Nilay’ın hayata dönmesi sevinç yarattı. Nilay’ın eve dönüşünü kutlayan Ünallar, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Ömer, Kıvılcım’la birlikte Baran’ın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

        Şarkıcı olmak isteyen kağıt toplayıcısı Baran’ı, Ömer arkadaşının restoranında sahneye çıkarttı. Aşklarını doludizgin yaşayan Doğa ve Fatih’in tatil kaçamağı romantik anlara sahne oldu. Doğa’ya sürpriz yaparak kar tatiline götüren Fatih’in, kıskançlıklarını geride bırakması dikkat çekti.

        Kıvılcım’ın, yurtdışından dönen arkadaşı Işıl’ın, Abdullah’la yaptığı iş görüşmesi gergin anlara sahne oldu. Abdullah’la çalışmak istemeyen Işıl, farklı bir yerde işe başladığında otelin sahibinin Abdullah olduğunu öğrendi. Bölümün final sahnesinde karşı karşıya gelen Abdullah ve Işıl arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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