Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 108.bölüm tamamı full izle
KIZILCIK ŞERBETİ 108.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dahil olmuştur. Mustafa’nın, Nilay’ın evinde kalması Abdullah’ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer. Işıl’ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay’ın Abdullah’ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler. Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir.
Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen’in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer’in huzursuzluğu devam etmektedir. Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a söyler.
