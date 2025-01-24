Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 85. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle

        Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz bekliyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 24 Ocak Cuma akşamı 85. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Gold Film imzalı yeni bölümünde Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 85. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur.

        • 3

          Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir.

        • 4

          Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz’ın, Nursema’ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner.

        • 5

          Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile.

        • 6

          Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister.

        • 7

          Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım’ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

        • 8

          Bu arada Nursema, İlhami’ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir.

        • 9

          Tüm bu gerilimler içindeki Nursema’nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe’nin İlhami’ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.

        • 10

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 85. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 85. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Habertürk Anasayfa