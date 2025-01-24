Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 24 Ocak Cuma akşamı 85. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Gold Film imzalı yeni bölümünde Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…