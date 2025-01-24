Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz bekliyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle...
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Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 24 Ocak Cuma akşamı 85. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 85. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Gold Film imzalı yeni bölümünde Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 85. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur.
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Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir.
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Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz’ın, Nursema’ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner.
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Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile.
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Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister.
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Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım’ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
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Bu arada Nursema, İlhami’ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir.
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Tüm bu gerilimler içindeki Nursema’nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe’nin İlhami’ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 85. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 85. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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