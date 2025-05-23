Kızılcık Şerbeti 102. Bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 23 Mayıs Cuma akşamı 102. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizinin yeni bölümünde, Işıl'ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur. Dizinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD, donmadan ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Kızılcık Şerbeti 102. yeni bölüm izle...
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Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları yayımlandı. Gold Film imzalı dizinin 102. bölümünde, evde hakimiyetini kuran Işıl, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti 102. yeni bölüm izle...
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 102. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Işıl’ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur.
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Kıvılcım’ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer’in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır.
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Nursema’nın, Firaz’ın doğum gününü unutması ikilinin zaten gergin olan ilişkilerini biraz daha zora sokacaktır. Firaz bu duruma çok bozulmuştur.
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Olayların gelişiminden haberdar olan Işıl devreye girer, Asude ile konuşup bu işe bir çare bulmaya çalışır.
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Evliliğindeki problemlerden dolayı kendini güvende hissetmeyen Nilay, Abdullah’tan kendi adına bir ev ister.
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Işıl’ın da devreye girmesiyle konu Nilay’ın istediği şekilde sonuçlanır.
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Ömer ve Kıvılcım’ın aynı evde yaşamaları gerektiğine inanan Sönmez büyük bir hamle yapar.
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Planı işe yarayacak sonunda Ömer ve Kıvılcım nikah tazeleyeceklerdir.
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Sevtap’ın klibi ilgi görmez, Sevtap bu durumdan çok mutsuz olur.
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Evde hakimiyetini kuran Işıl’ı büyük bir tehlike bekliyordur.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 102. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 102. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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