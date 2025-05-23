Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları yayımlandı. Gold Film imzalı dizinin 102. bölümünde, evde hakimiyetini kuran Işıl, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti 102. yeni bölüm izle...